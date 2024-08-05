Дзагоев – о Шунине: «Не могу представить, чтобы что-то подобное произошло в ЦСКА»

В летнее межсезонье из «Динамо» ушёл вратарь Антон Шунин. Московский клуб решил не продлевать контракт с Шуниным как с футболистом. Комментарий на этот счёт дал бывший игрок ЦСКА Алан Дзагоев.

По словам Дзагоева, он не понимает, как «Динамо» просто так рассталось с одной из своих легенд.

«Шунин 17 лет играл за «Динамо», и ему не нашлось работы рядом с основной командой? Не могу представить, чтобы что-то подобное произошло в ЦСКА. Видимо, в нашем клубе лучше относятся к своим легендам», - цитирует Дзагоева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Алан Дзагоев сейчас работает в ЦСКА селекционером. Он уже в 33 года завершил футбольную карьеру из-за проблем со здоровьем.