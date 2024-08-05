Вера: «От «Динамо» было предложение»

Аргентинский полузащитник Лукас Вера ответил на вопрос, мог ли оказаться в московском «Динамо» до перехода в «Химки».

Напомним, текущим летом 27-летний игрок перебрался в «Химки» из «Оренбурга». По данным СМИ, сумма сделки составила один миллион евро.

«От «Динамо» было предложение после моего первого сезона в России. Но «Оренбург» не захотел тогда меня продавать», — приводит слова Веры портал «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Вера появился на поле в трех матчах Российской премьер-лиги и стал автором одного забитого гола.

Ранее аргентинец рассказал, почему не перешел в столичный «Локомотив».