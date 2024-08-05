Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вера рассказал, почему сорвался его трансфер в «Локомотив»

05 Августа 2024 • 16:33 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Махачкала
10.08 15:00

Хавбек «Химок» Лукас Вера поделился комментарием о несостоявшемся трансфере в «Локомотив».

Аргентинец заявил, что у него действительно было предложение от «железнодорожников».

«Я разговаривал с тренером «Локо». Он тоже был заинтересован во мне. Но, как я понял, «Оренбург» не принял предложение «Локомотива», — приводит слова Веры «Чемпионат».

Напомним, текущим летом 27-летний футболист перебрался из «Оренбурга» в «Химки». В составе подмосковного коллектива Вера появился на поле в трех матчах Российской премьер-лиги и отметился одним забитым мячом.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Веры составляет три миллиона евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Химки Оренбург Лукас Вера трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА ДИНАМО МАХАЧКАЛА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Зиньковский высказался о возможном уходе из «Спартака» Гвардиола высказался о Лионеле Месси В «Реале» поражены Гюлером Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» в матче с «Барселоной» Нико Уильямс ответил на предложение «ПСЖ» «Спартак» решил продать нападающего Де Брёйне и ещё две звезды недовольны в «Манчестер Сити» «Барселона» решила, кто станет альтернативой Нико Уильямсу «Динамо» сделало заявление по Лещуку Ринат Билялетдинов ответил, почему Глушенков не пригодился «Спартаку»
«Барселона» бросит все силы на подписание одного игрока Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году «Две жертвы Месси»: Фото Холанна и Левандовски стало обсуждаемым Анчелотти назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Названы самые дорогие футболисты в топ-лигах мира «Астон Вилла» близка к согласованию контракта с Фелишем Ударный старт в Кубке России: «Спартак» разгромил «Динамо» в старейшем московском дерби Анчелотти назвал игрока, которого не хватает «Реалу»
Спортивные новости
На Олимпиаде сменился лидер – какая страна теперь на первом месте Россия осталась без золота на Олимпиаде – Андреева и Шнайдер проиграли Новак Джокович впервые в своей карьере выиграл «золото» Олимпийских игр Умар Нурмагомедов единогласным решением судей победил Сэндхагена США угрожают Китаю: Ситуация на Олимпиаде Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
05.08.24 в 20:00
Спартак Москва Спартак Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.63 3.90 5.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Августа
16:42 · Россия. Премьер-лига
Дзагоев – о Шунине: «Не могу представить, чтобы что-то подобное произошло в ЦСКА»
16:41 · Россия. Премьер-лига
Вера: «От «Динамо» было предложение»
16:33 · Россия. Премьер-лига
Вера рассказал, почему сорвался его трансфер в «Локомотив»
16:32 · Россия. Премьер-лига
Салихова: «Зачем «Краснодар» показывает речи Мусаева, собирая эмодзи «клоун»?
16:25 · Россия. Премьер-лига
Агент подтвердил, что Фернандеш может перейти в «Спартак»
16:24 · Россия. Премьер-лига
В агентстве прокомментировали информацию о скором переходе Кёна в «Спартак»
16:14 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Спартак» не обыграет «Крылья Советов», только если вернётся Абаскаль
16:11 · Россия. Премьер-лига
Смородская не видит перспектив у «Локомотива» - даже после победы 5:0
15:57 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» может подписать защитника из Португалии
15:46 · Россия. Премьер-лига
Трансфер Кёна обойдётся «Спартаку» меньше 10 млн евро слухи
15:37 · Россия. Премьер-лига
Жирков: «А «Баварии» кричат, что она позор немецкого футбола?»
15:32 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» объявили о трансфере игрока из «Ахмата» официально
15:32 · Россия. Премьер-лига
Барко — об уровне РПЛ: «Понял, что легко тут ни с кем не будет»
15:23 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Локомотив» легко добился победы над «Ахматом»
15:14 · Россия. Премьер-лига
Деменко не верит в лёгкую победу «Спартака» над «Крыльями Советов»
15:12 · Россия. Премьер-лига
В РФС прокомментировали претензии махачкалинского «Динамо» по судейству
14:56 · Россия. Премьер-лига
«Галатасарай» готов отпустить Кёна в «Спартак», но при одном условии слухи
14:41 · Россия. Премьер-лига
Дзагоев назвал лидера ЦСКА после Акинфеева
14:41 · Россия. Премьер-лига
Барко назвал свою главную цель в «Спартаке»
14:36 · Россия. Премьер-лига
Ещенко хочет тренировать в «Спартаке»
14:31 · Россия. Премьер-лига
В махачкалинском «Динамо» объяснили, почему не подпишут Дзюбу
14:31 · Россия. Премьер-лига
Барко: «Приятно, когда ты интересен тренеру с именем»
14:20 · Россия. Премьер-лига
Барко: «В Спартаке» мне помогли почувствовать себя как дома»
14:19 · Россия. Премьер-лига
Дзагоев вспомнил, за что однажды получил от Гинера
14:11 · Россия. Премьер-лига
Жиго готов вернуться в «Спартак»
Все новости
Рекомендуем