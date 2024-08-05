Вера рассказал, почему сорвался его трансфер в «Локомотив»

Хавбек «Химок» Лукас Вера поделился комментарием о несостоявшемся трансфере в «Локомотив».

Аргентинец заявил, что у него действительно было предложение от «железнодорожников».

«Я разговаривал с тренером «Локо». Он тоже был заинтересован во мне. Но, как я понял, «Оренбург» не принял предложение «Локомотива», — приводит слова Веры «Чемпионат».

Напомним, текущим летом 27-летний футболист перебрался из «Оренбурга» в «Химки». В составе подмосковного коллектива Вера появился на поле в трех матчах Российской премьер-лиги и отметился одним забитым мячом.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Веры составляет три миллиона евро.