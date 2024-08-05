Салихова: «Зачем «Краснодар» показывает речи Мусаева, собирая эмодзи «клоун»?

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о «Краснодаре». В трёх стартовых турах Премьер-лиги «быки» смогли набрать только два зачётных балла.

По словам Салиховой, «Краснодару» нужно признать ошибку и вернуть на должность главного тренера Владимира Ивича. Салихова отметила, что команда не воспринимает нынешнего тренера Мурада Мусаева.

«Зачем «Краснодар» показывает его речи в раздевалке, собирая эмодзи «клоун» тем самым? Игроки абсолютно равнодушны к словам Мусаева. Безволие на поле - «Краснодар» просто потерял яйца. Полная атрофия всего, что успел привить команде Ивич», - цитирует Салихову Sport24.

Ближайший матч «Краснодар» проведёт в субботу, 10 августа. Соперником «быков» будет ЦСКА.