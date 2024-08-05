Агент подтвердил, что Фернандеш может перейти в «Спартак»

Хелио Мартинс, агент защитника «Витории Гимарайнш» Жорже Фернандеша, отреагировал информацию о возможном переходе игрока в «Спартак».

Ранее появилась информация, что «Спартаку» были предложены услуги 27-летнего футболиста. Ранее защитником интересовался ЦСКА.

«Фернандеш действительно был предложен «Спартаку». Что касается ЦСКА, то отрицательного ответа от клуба мы не получили, поэтому ничего не исключено», — приводит слова агента «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Фернандеш появился на поле в 36 встречах во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и стал автором одной голевой передачи.