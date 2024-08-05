В агентстве прокомментировали информацию о скором переходе Кёна в «Спартак»

В прессе появилась информация о том, что состав московского «Спартака» в скором времени должен пополнить защитник Деррик Кён. Комментарий на этот счёт дали в агентстве EMG Mundial, которое работает с 25-летним футболистом турецкого «Галатасарая».

«Я не могу подтвердить это, у нас нет никаких договорённостей, есть несколько запросов из Бундеслиги и Серии А», - ответ агентства приводит Sport24.

Деррик Кён играет за «Галатасарай» с февраля текущего года после трансфера из немецкого «Ганновера». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают этого защитника в 6 миллионов евро.