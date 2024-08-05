Мостовой: «Спартак» не обыграет «Крылья Советов», только если вернётся Абаскаль

Экс-игрок «Сельты» Александр Мостовой высказался о предстоящем матче чемпионата России «Спартак» - «Крылья Советов».

Эксперт заявил, что «красно-белые» должны обыгрывать самарцев, которые пропустили уже семь голов на старте и находятся в панике.

— «Спартак» может не выиграть, только если в команду вернется Абаскаль, — цитирует Мостового Metaratings.

Встреча третьего тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Крыльями Советов» состоится сегодня, 5 августа. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 22:00 по мск.

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