Смородская не видит перспектив у «Локомотива» - даже после победы 5:0

Ольга Смородская, которая в своё время занимала пост президента «Локомотива», высказалась о последнем результате команды. Как известно, в воскресенье «железнодорожники» обыграли на выезде «Ахмат» с крупным счётом 5:0.

«Не ожидала такой результат и очень удивилась. «Ахмат» был очень слаб. Эта игра не станет переломным моментом для «Локомотива» и ничего не поменяет. Стоит посмотреть на состав, лично я не вижу перспектив у этой команды. Надеюсь, что я ошибаюсь», - цитирует Смородскую Metaratings.

После трёх сыгранных матчей нового сезона Премьер-лиги «Локомотив» имеет в своём активе шесть зачётных баллов. Ближайшую игру команда Михаила Галактионова проведёт в субботу, 10 августа, - против махачкалинского «Динамо» на своём поле. Прямо сейчас «железнодорожники» занимают четвёртое место в таблице.