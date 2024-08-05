Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» может подписать защитника из Португалии

05 Августа 2024 • 15:57 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
1 1.53 X 4.50 2 6.10
Через 3 ч. 3 мин.

Центральный защитник «Витории Гимарайнш» Жорже Фернандеш может стать игроком московского «Спартака».

Журналист Иван Карпов написал в своем телеграм-канале о том, что «Спартаку» предложили услуги 27-летнего игрока, которым ранее интересовался ЦСКА.

По данным источника, «красно-белые» ведут поиски недорого центрального защитника с хорошей скоростью, чтобы играть с высокой линией обороны. Отмечается, что трансфер Фернандеша может обойтись «Спартаку» в один миллион евро.

Ранее сообщалось, что спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал сомневается в трансфере защитника «Ференцвароша» Минти Абены, которого хочет получить Деян Станкович.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Витория Гимарайнш трансферы футбола - лето 2024 Жорже Фернандеш ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 05 Августа
16:25
Агент подтвердил, что Фернандеш может перейти в «Спартак»
16:14
Мостовой: «Спартак» не обыграет «Крылья Советов», только если вернётся Абаскаль
15:57
«Спартак» может подписать защитника из Португалии
15:46
Трансфер Кёна обойдётся «Спартаку» меньше 10 млн евро
15:32
«Крылья Советов» объявили о трансфере игрока из «Ахмата»
15:32
Барко — об уровне РПЛ: «Понял, что легко тут ни с кем не будет»
15:14
Деменко не верит в лёгкую победу «Спартака» над «Крыльями Советов»
14:56
«Галатасарай» готов отпустить Кёна в «Спартак», но при одном условии
14:41
Барко назвал свою главную цель в «Спартаке»
14:40
Ставка и прогноз на матч Спартак — Крылья Советов РПЛ — 5 августа 2024
14:31
Барко: «Приятно, когда ты интересен тренеру с именем»
14:20
Барко: «В Спартаке» мне помогли почувствовать себя как дома»
14:04
Игрок «Спартака» перейдёт в «Крылья Советов»
13:54
«Спартак» и ЦСКА следят за Глебовым
13:46
Барко: «Месси — это уникальный игрок, таких в мире больше нет» 1
13:34
Барко: «В Аргентине тяжело заслужить, чтобы твоё имя скандировали уже во втором матче»
13:21
Барко: «Мне привычна роль «десятки»
12:57
Барко: Я брал трофеи во всех клубах и надеюсь продолжить традицию со «Спартаком»
12:44
Титов дал прогноз на матч «Спартак» - «Крылья Советов»
12:35
Канчельскис уверен в победе «Спартака» над «Крыльями Советов»
12:26
Камоцци сравнил составы «Спартака» и «Зенита»
12:10
Амарал сомневается в трансфере Абены в «Спартак»
12:01
Ещенко: Соболев спартаковец, ему не надо идти в «Зенит» 1
11:46
Мор – о «Спартаке»: «Команда поверила в Станковича»
10:00
Генич оценил состояние «Спартака» перед матчем с «Крыльями Советов»
09:00
«Спартак» – «Крылья Советов»: Возможные стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ 1
08:24
«Спартак» – «Крылья Советов»: прогноз и ставки БК Pinnacle
02:39
Спартак - Крылья Советов: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:07
Спартак - Крылья Советов: где смотреть прямую трансляцию онлайн
04 Августа
20:18
Известный венгерский журналист положительно высказался о новичке «Спартака»
20:11
Камоцци: «Надеюсь, «Спартак» прекратит тиранию «Зенита»
18:59
Гарре пропустит два матча со «Спартаком»
18:09
У «Спартака» нет предложений по Соболеву
18:01
Кафанов оценил перспективы Довбни в «Спартаке»
17:46
Ещенко — о Барко: «Был у нас Фернандо, а теперь будет аргентинец с хорошим ударом»
16:42
«Это пешеход» — Алексей Попов раскритиковал Игнатова
16:36
Гладилин ответил, кто может раскрыться в «Спартаке» с появлением Барко
16:25
Бобёр оценил шансы «Крыльев Советов» в матче со «Спартаком»
16:17
Маслов: «Слишкович вытащил «Спартак» из ямы»
13:33
Медина высказался об отсутствии Соболева и Джикии в «Спартаке»
01:17
Ставка и прогноз на матч Спартак — Крылья Советов чемпионата России — 5 августа 2024
03 Августа
22:28
Новичок «Спартака» Маркиньос: «Надеюсь, мы сможем достичь всех поставленных целей»
22:19
Маркиньос: «Черчесов очень помог мне развиться как игроку»
21:59
Новичок «Спартака» Маркиньос: Станкович повлиял на моё решение
21:42
Маркиньос: Я сразу принял предложение «Спартака»
21:33
Маркиньос: «Стать игроком «Спартака» — это огромное событие для меня»
21:27
Маркиньос: «Инфраструктура «Спартака» впечатляет»
21:22
«Спартак» решил продать нападающего
21:17
Агент подтвердил интерес «Спартака» к Ирале
18:05
Стало известно, зачем «Спартаку» Абена
17:47
Гладилин: Зря некоторые думают, что «Спартак» может легко победить «Крылья Советов»
17:41
«Спартак» согласовал контракт с защитником из Суринама
17:12
Гранат назвал игрока, который может стать открытием сезона РПЛ
17:10
Маркиньос: «Я очень хочу играть за «Спартак»
16:53
Гранат высказался о трансфере Маркиньоса в «Спартак»
16:36
Медина назвал свою цель в «Спартаке»
16:10
Гладилин ответил, нужно ли «Спартаку» отпускать Зиньковского
16:02
Гладилин — о Маркиньосе в «Спартаке»: «Станкович знает, что делает»
15:14
«Спартак» объявил о новом трансфере 2
13:06
Ставка и прогноз на точный счёт матча Спартак — Крылья Советов чемпионата России — 5 августа
12:52
Появилась информация о состоянии спартаковца Бабича
12:23
Дуарте может быть включён в заявку «Спартака» на матч против «Крыльев Советов»
11:20
Гаврилов: «В «Спартаке» задача только одна: бороться за чемпионское звание»
10:05
Давыдов: «Такой «Спартак», как был с «Динамо» в Кубке, не оставит шансов «Крыльям»
09:19
Циклаури — о «Крыльях Советов»: «Пока рано бить тревогу»
02 Августа
22:39
Шалимов: «Осинькин разберётся, как исправить ситуацию»
21:56
«Соболев недотягивает до уровня Дзюбы» — Канчельскис 3
20:44
Игрок «Спартака» Маслов: «Мы должны побеждать «Крылья Советов»
19:48
Шикунов: В матче с «Крыльями Советов» увидим настоящий «Спартак»
19:21
Зиньковский: «Буду выгрызать себе место в стартовом составе «Спартака»
19:12
Зиньковский высказался о возможном уходе из «Спартака»
18:52
Зиньковский: Соболев? Это его жизнь, его выбор
18:36
Зиньковский рассказал одно из новшеств при Станковиче в «Спартаке»
18:11
Шишкин: «Мне очень жалко Осинькина»
17:27
Станкович настаивает на покупке защитника «Ференцвароша»
16:55
Агент Шпинёв: «Станкович показывает панибратство»
16:46
«Спартак» подпишет нового защитника
15:52
«Соболев возомнил себя какой-то звездой» — Пономарёв
15:47
Песьяков: «Никто в «Крыльях Советов» не ходит поникшим»
15:29
«Спартак» хочет избавиться от легионера
15:21
Маркиньос уже в Москве
14:37
Зиньковский объяснил, почему не может заменить Промеса
14:30
Зиньковский рассказал, напрягает ли его предстоящий приезд Маркиньоса
14:10
Тошич рассказал, что наставник «Спартака» тренировал в Италии без зарплаты
13:14
Игрок «Спартака»: Мы боремся за титул РПЛ
12:50
Назначены судьи на матчи «Зенита» и «Спартака»
12:09
Актуальная ставка и прогноз на матч Спартак – Крылья Советов чемпионата России – 5 августа 2024
11:48
Медина: «Готов бороться за место в составе, мы доверяем Станковичу»
10:38
Зиньковский: «Привыкаем к требованиям Станковича»
10:10
Агент Сафонов: «Все в восторге от «Спартака», но они обязаны были обыграть «Химки»
01 Августа
16:50
Нападающий «Спартака» Угальде назвал минус Москвы
31 Июля
23:46
Медина: Надеюсь, Угальде продолжит забивать
22:49
Угальде: «Крылья Советов» — сложный соперник»
22:43
Шавло: «Угальде почувствовал вкус голов»
22:30
Станкович — о трансфере Маркиньоса: «Вы можете сделать выводы из моей улыбки»
22:25
Раскрыты сроки возвращения Дуарте в общую группу «Спартака»
22:20
Джикия высказался о ситуации с Соболевым
22:14
Медина: «Барко может многое дать «Спартаку»
21:48
Станкович: «Не знаю, когда мы увидим на поле Николсона»
21:13
Тюкавин высказался после разгрома от «Спартака»
20:12
Защитник «Партизана»: «У Станковича характер победителя, желаю ему удачи в «Спартаке»
17:51
Орлов считает, что Барко может заменить Промеса
14:42
Аргентинский журналист: «Мотивированный Барко может менять ход игры»
02:44
​Титов: «Пока ещё не смотрел РПЛ»
30 Июля
18:31
Гаврилов — о Соболеве: «Пусть едет в «Зенит»
18:22
Пономарёв — о работе Станковича: «Появился спартаковский футбол»
17:18
Эракович рассказал, как относится к тренеру «Спартака» Станковичу
14:47
Угальде: «Мне было тяжело из-за отсутствия голов»
14:40
Угальде: Сделаю всё, чтобы стать лучшим бомбардиром чемпионата России
29 Июля
21:37
«Соболев везде будет смотреться лучше, чем сейчас в «Спартаке» — Горбунов
21:20
Рианчо ответил, когда «Спартак» станет чемпионом
19:42
Соболев не перейдёт в «Локомотив» — форвард хочет только в «Зенит» 2
19:32
Соболев может перейти в «Локомотив», а Пиняев — в «Спартак»
19:14
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предлагает Маркиньосу 1
18:38
Семшов — о Барко: «Наконец-то «Спартак» приобрёл классного футболиста»
28 Июля
22:53
«Веди себя профессионально» — Генич обратился к Соболеву
22:12
Гранат: «В «Крыльях» Зиньковский показывал совершенно другую игру»
21:05
«Спартак» отказался продавать Николсона в Европу
19:32
«Спартак» вновь начал поиски опорного хавбека
18:15
Станкович: «Никакое давление не может на меня повлиять»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Зиньковский высказался о возможном уходе из «Спартака» Гвардиола высказался о Лионеле Месси В «Реале» поражены Гюлером Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» в матче с «Барселоной» Нико Уильямс ответил на предложение «ПСЖ» «Спартак» решил продать нападающего Де Брёйне и ещё две звезды недовольны в «Манчестер Сити» «Барселона» решила, кто станет альтернативой Нико Уильямсу «Динамо» сделало заявление по Лещуку Ринат Билялетдинов ответил, почему Глушенков не пригодился «Спартаку»
«Барселона» бросит все силы на подписание одного игрока Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году «Две жертвы Месси»: Фото Холанна и Левандовски стало обсуждаемым Анчелотти назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Названы самые дорогие футболисты в топ-лигах мира «Астон Вилла» близка к согласованию контракта с Фелишем Ударный старт в Кубке России: «Спартак» разгромил «Динамо» в старейшем московском дерби Анчелотти назвал игрока, которого не хватает «Реалу»
Спортивные новости
На Олимпиаде сменился лидер – какая страна теперь на первом месте Россия осталась без золота на Олимпиаде – Андреева и Шнайдер проиграли Новак Джокович впервые в своей карьере выиграл «золото» Олимпийских игр Умар Нурмагомедов единогласным решением судей победил Сэндхагена США угрожают Китаю: Ситуация на Олимпиаде Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
05.08.24 в 20:00
Спартак Москва Спартак Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.63 3.90 5.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Августа
16:42 · Россия. Премьер-лига
Дзагоев – о Шунине: «Не могу представить, чтобы что-то подобное произошло в ЦСКА»
16:41 · Россия. Премьер-лига
Вера: «От «Динамо» было предложение»
16:33 · Россия. Премьер-лига
Вера рассказал, почему сорвался его трансфер в «Локомотив»
16:32 · Россия. Премьер-лига
Салихова: «Зачем «Краснодар» показывает речи Мусаева, собирая эмодзи «клоун»?
16:25 · Россия. Премьер-лига
Агент подтвердил, что Фернандеш может перейти в «Спартак»
16:24 · Россия. Премьер-лига
В агентстве прокомментировали информацию о скором переходе Кёна в «Спартак»
16:14 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Спартак» не обыграет «Крылья Советов», только если вернётся Абаскаль
16:11 · Россия. Премьер-лига
Смородская не видит перспектив у «Локомотива» - даже после победы 5:0
15:57 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» может подписать защитника из Португалии
15:46 · Россия. Премьер-лига
Трансфер Кёна обойдётся «Спартаку» меньше 10 млн евро слухи
15:37 · Россия. Премьер-лига
Жирков: «А «Баварии» кричат, что она позор немецкого футбола?»
15:32 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» объявили о трансфере игрока из «Ахмата» официально
15:32 · Россия. Премьер-лига
Барко — об уровне РПЛ: «Понял, что легко тут ни с кем не будет»
15:23 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Локомотив» легко добился победы над «Ахматом»
15:14 · Россия. Премьер-лига
Деменко не верит в лёгкую победу «Спартака» над «Крыльями Советов»
15:12 · Россия. Премьер-лига
В РФС прокомментировали претензии махачкалинского «Динамо» по судейству
14:56 · Россия. Премьер-лига
«Галатасарай» готов отпустить Кёна в «Спартак», но при одном условии слухи
14:41 · Россия. Премьер-лига
Дзагоев назвал лидера ЦСКА после Акинфеева
14:41 · Россия. Премьер-лига
Барко назвал свою главную цель в «Спартаке»
14:36 · Россия. Премьер-лига
Ещенко хочет тренировать в «Спартаке»
14:31 · Россия. Премьер-лига
В махачкалинском «Динамо» объяснили, почему не подпишут Дзюбу
14:31 · Россия. Премьер-лига
Барко: «Приятно, когда ты интересен тренеру с именем»
14:20 · Россия. Премьер-лига
Барко: «В Спартаке» мне помогли почувствовать себя как дома»
14:19 · Россия. Премьер-лига
Дзагоев вспомнил, за что однажды получил от Гинера
14:11 · Россия. Премьер-лига
Жиго готов вернуться в «Спартак»
Все новости
Рекомендуем