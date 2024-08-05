«Спартак» может подписать защитника из Португалии

Центральный защитник «Витории Гимарайнш» Жорже Фернандеш может стать игроком московского «Спартака».

Журналист Иван Карпов написал в своем телеграм-канале о том, что «Спартаку» предложили услуги 27-летнего игрока, которым ранее интересовался ЦСКА.

По данным источника, «красно-белые» ведут поиски недорого центрального защитника с хорошей скоростью, чтобы играть с высокой линией обороны. Отмечается, что трансфер Фернандеша может обойтись «Спартаку» в один миллион евро.

Ранее сообщалось, что спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал сомневается в трансфере защитника «Ференцвароша» Минти Абены, которого хочет получить Деян Станкович.