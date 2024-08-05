Трансфер Кёна обойдётся «Спартаку» меньше 10 млн евро

Защитник «Галатасарая» Деррик Кён может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что турецкий клуб готов отпустить 25-летнего игрока за десять миллионов евро.

Как утверждает Legalbet, трансфер Кёна в «Спартак» действительно возможен, однако сумма сделки оценивается ниже той, которая фигурирует в турецкой прессе.

В прошлом сезоне Кён принял участие в 36 играх с учетом всех турниров, четыре раза поразил ворота соперников и стал автором восьми голевых передач.

Стоит сказать, что текущим летом «Спартак» уже подписал Виллиана Жозе, Эсекьеля Барко, Игоря Дмитриева и Маркиньоса.