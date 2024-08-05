Жирков: «А «Баварии» кричат, что она позор немецкого футбола?»

В последнее время фанаты других клубов регулярно скандируют оскорбительную кричалку о «Зените», называя питерскую команду «позором российского футбола». Бывший игрок «сине-бело-голубых» Юрий Жирков ответил на вопрос, понимает ли он эту кричалку.

«Нет, не понимаю. А «Баварии» кричат, что она позор немецкого футбола? Команда 11 раз подряд становилась чемпионом Германии, и ничего им не говорили. Тогда почему про «Зенит» кричат?» - цитирует Жиркова «РБ Спорт».

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов. Новый чемпионат питерцы начали с трёх крупных побед, общий счёт – 13:0.

Ближайший матч Премьер-лиги «Зенит» проведёт в субботу, 10 августа, - против «Динамо» на своём поле.