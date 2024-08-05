«Крылья Советов» объявили о трансфере игрока из «Ахмата»

«Крылья Советов» объявили о пополнении в своём составе. Из «Ахмата» в самарский клуб перебрался атакующий полузащитник Иван Олейников. 25-летний футболист заключил с «крылышками» трудовое соглашение, рассчитанное на три сезона. За «Крылья Советов» Олейников будет играть под номером 19.

«Иван Олейников – опытный и универсальный игрок, который усилит конкуренцию у нас в команде и добавит нам вариативности», - сказал Сергей Корниленко, спортивный директор «Крыльев Советов».

Отметим, что в понедельник «Крылья Советов» проведут гостевой матч Премьер-лиги против «Спартака», не пропустите текстовую трансляцию.