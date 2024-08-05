Барко — об уровне РПЛ: «Понял, что легко тут ни с кем не будет»

Новичок «Спартака» Эсекьель Барко рассказал о своих впечатлениях от российского футбола.

«Уже понял, что эта лига конкурентная, здесь много борьбы, очень важна физическая подготовка. В общем, нужно самым тщательным образом готовиться к каждому матчу, потому что легко тут ни с кем не будет», — приводит слова Барко официальный сайт «красно-белых».

В текущем сезоне полузащитник принял участие в двух играх за «Спартак» и отметился одним голом.

Ближайший матч «Спартака» пройдет 5 августа. В этот день «красно-белые» примут «Крылья Советов». Старт поединка третьего тура чемпионата России запланирован на 20:00 по московскому времени.