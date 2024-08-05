Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Наумов: «Локомотив» легко добился победы над «Ахматом»

05 Августа 2024 • 15:23 Комментировать
Ахмат
0:5
Локомотив Москва

Футбольный функционер Николай Наумов прокомментировал крупную победу «Локомотива» над «Ахматом».

Игра третьего тура чемпионата России завершилась со счетом 5:0 в пользу «железнодорожников».

Специалист признался, что его удивил разгромный счет, ведь он ожидал упорной борьбы. Кроме того, он отметил игру 19-летнего Батракова, который оформил четыре голевых действия.

— В целом, команда выглядела очень целостно и внешне весьма легко добилась победы, — приводит слова Наумова Vprognoze.

На данный момент «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав шесть очков.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Николай Наумов Ахмат ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 05 Августа
14:56
Булыкин назвал главные неожиданности третьего тура РПЛ
04 Августа
23:00
Галактионов: «Самое главное - сегодня очень большой день для клуба, День железнодорожника»
22:55
Адиев: «Есть пару дней, чтобы понять, какие надо делать дальнейшие шаги»
22:50
Батраков: «Получился хороший матч, забили три мяча в первом тайме и довели игру до победы»
22:46
19-летний Батраков оформил три ассиста в матче с «Ахматом»
22:30
Кто идёт по пути Глушенкова: Кто устроил «Ахмату» фиаско в игре с «Локомотивом»
22:24
Как с манекенами: «Локомотив» растерзал «Ахмат» в Грозном 2
22:14
Раков - автор четвёртого гола «Локомотива» в ворота «Ахмата»
21:12
«Локомотив» уже громит «Ахмат» на его поле
20:51
Ньямси забил второй гол «Локомотива» в ворота «Ахмата»
20:44
Форвард «Локомотива» Воробьёв забил в третьем матче РПЛ подряд
20:43
«Локомотив» быстро забил «Ахмату» с пенальти
20:27
Галактионов: «Нам ничего не остаётся, как продолжать победную серию»
20:23
Адиев объяснил игру без форвардов в матче с «Локомотивом»
20:09
Черевченко: «Если выпускаем второго нападающего, значит, мы хотели три очка дома взять»
20:00
«Ахмат» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:5
19:31
«Локомотив» назвал стартовый состав на матч с «Ахматом»
02:22
Ахмат - Локомотив: где смотреть прямую трансляцию онлайн 1
03 Августа
16:20
В «Локомотиве» отреагировали на переход Маркиньоса в «Спартак»
14:48
Булыкин: «Настораживает игра «Локомотива» в защите»
11:32
Булыкин: «Без полной самоотдачи «Локомотиву» будет тяжело обыграть «Ахмат»
02 Августа
22:03
Рискованная ставка и прогноз на матч Ахмат — Локомотив чемпионата России — 4 августа 2024
21:07
Ставка и прогноз на точный счёт матча Ахмат — Локомотив РПЛ — 4 августа 2024
17:44
Ставка и прогноз на матч Ахмат — Локомотив РПЛ — 4 августа 2024
17:18
Карпукас: Никаких задач у «Локомотива» нет
17:10
Карпукас рассказал, в каком чемпионате хотел бы поиграть
16:34
Бериша: «Ахмат» нацелен на трофей»
14:07
Глушенков: «Благодарен «Локомотиву» за те несколько лет, что провёл там»
12:50
Назначены судьи на матчи «Зенита» и «Спартака»
11:10
Полузащитник «Ахмата» Швец: «Приложим все усилия, чтобы сезон стал успешным»
01 Августа
19:12
Бесплатная ставка и прогноз на матч Ахмат – Локомотив чемпионата России – 4 августа 2024
31 Июля
17:48
Орлов: «На что «Локомотив» рассчитывает, я не знаю»
16:18
Карпукас: «У Батракова не по годам развитое мастерство»
29 Июля
21:29
В «Локомотиве» отреагировали на информацию о возможном уходе Пиняева в «Спартак»
20:21
Булыкин: «Вряд ли Соболев захочет в «Локомотив»
16:42
Геркус: «Максимум «Локомотива» — медали»
15:39
Трансфер Маркиньоса в «Локомотив» под угрозой срыва
15:13
Тикнизян: Агент сказал мне: «Ты себя видел? Какая Европа?»
14:37
Пиняев – самый бьющий игрок РПЛ
12:50
Шелия назвал цели «Ахмата» на сезон-2024/25
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Зиньковский высказался о возможном уходе из «Спартака» Гвардиола высказался о Лионеле Месси В «Реале» поражены Гюлером Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» в матче с «Барселоной» Нико Уильямс ответил на предложение «ПСЖ» «Спартак» решил продать нападающего Де Брёйне и ещё две звезды недовольны в «Манчестер Сити» «Барселона» решила, кто станет альтернативой Нико Уильямсу «Динамо» сделало заявление по Лещуку Ринат Билялетдинов ответил, почему Глушенков не пригодился «Спартаку»
«Барселона» бросит все силы на подписание одного игрока Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году «Две жертвы Месси»: Фото Холанна и Левандовски стало обсуждаемым Анчелотти назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Названы самые дорогие футболисты в топ-лигах мира «Астон Вилла» близка к согласованию контракта с Фелишем Ударный старт в Кубке России: «Спартак» разгромил «Динамо» в старейшем московском дерби Анчелотти назвал игрока, которого не хватает «Реалу»
Спортивные новости
На Олимпиаде сменился лидер – какая страна теперь на первом месте Россия осталась без золота на Олимпиаде – Андреева и Шнайдер проиграли Новак Джокович впервые в своей карьере выиграл «золото» Олимпийских игр Умар Нурмагомедов единогласным решением судей победил Сэндхагена США угрожают Китаю: Ситуация на Олимпиаде Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
05.08.24 в 20:00
Спартак Москва Спартак Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.63 3.90 5.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Августа
16:42 · Россия. Премьер-лига
Дзагоев – о Шунине: «Не могу представить, чтобы что-то подобное произошло в ЦСКА»
16:41 · Россия. Премьер-лига
Вера: «От «Динамо» было предложение»
16:33 · Россия. Премьер-лига
Вера рассказал, почему сорвался его трансфер в «Локомотив»
16:32 · Россия. Премьер-лига
Салихова: «Зачем «Краснодар» показывает речи Мусаева, собирая эмодзи «клоун»?
16:25 · Россия. Премьер-лига
Агент подтвердил, что Фернандеш может перейти в «Спартак»
16:24 · Россия. Премьер-лига
В агентстве прокомментировали информацию о скором переходе Кёна в «Спартак»
16:14 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Спартак» не обыграет «Крылья Советов», только если вернётся Абаскаль
16:11 · Россия. Премьер-лига
Смородская не видит перспектив у «Локомотива» - даже после победы 5:0
15:57 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» может подписать защитника из Португалии
15:46 · Россия. Премьер-лига
Трансфер Кёна обойдётся «Спартаку» меньше 10 млн евро слухи
15:37 · Россия. Премьер-лига
Жирков: «А «Баварии» кричат, что она позор немецкого футбола?»
15:32 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» объявили о трансфере игрока из «Ахмата» официально
15:32 · Россия. Премьер-лига
Барко — об уровне РПЛ: «Понял, что легко тут ни с кем не будет»
15:23 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Локомотив» легко добился победы над «Ахматом»
15:14 · Россия. Премьер-лига
Деменко не верит в лёгкую победу «Спартака» над «Крыльями Советов»
15:12 · Россия. Премьер-лига
В РФС прокомментировали претензии махачкалинского «Динамо» по судейству
14:56 · Россия. Премьер-лига
«Галатасарай» готов отпустить Кёна в «Спартак», но при одном условии слухи
14:41 · Россия. Премьер-лига
Дзагоев назвал лидера ЦСКА после Акинфеева
14:41 · Россия. Премьер-лига
Барко назвал свою главную цель в «Спартаке»
14:36 · Россия. Премьер-лига
Ещенко хочет тренировать в «Спартаке»
14:31 · Россия. Премьер-лига
В махачкалинском «Динамо» объяснили, почему не подпишут Дзюбу
14:31 · Россия. Премьер-лига
Барко: «Приятно, когда ты интересен тренеру с именем»
14:20 · Россия. Премьер-лига
Барко: «В Спартаке» мне помогли почувствовать себя как дома»
14:19 · Россия. Премьер-лига
Дзагоев вспомнил, за что однажды получил от Гинера
14:11 · Россия. Премьер-лига
Жиго готов вернуться в «Спартак»
Все новости
Рекомендуем