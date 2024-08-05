Наумов: «Локомотив» легко добился победы над «Ахматом»

Футбольный функционер Николай Наумов прокомментировал крупную победу «Локомотива» над «Ахматом».

Игра третьего тура чемпионата России завершилась со счетом 5:0 в пользу «железнодорожников».

Специалист признался, что его удивил разгромный счет, ведь он ожидал упорной борьбы. Кроме того, он отметил игру 19-летнего Батракова, который оформил четыре голевых действия.

— В целом, команда выглядела очень целостно и внешне весьма легко добилась победы, — приводит слова Наумова Vprognoze.

На данный момент «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав шесть очков.