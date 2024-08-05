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Пономарёв назвал причину неудачного старта «Краснодара» эксклюзив

05 Августа 2024 • 15:20 Комментировать
ЦСКА Москва
5:1
Оренбург

Футбольный эксперт Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о разгромных счетах в третьем туре.

- Какие результаты в этом туре были неожиданными?

- Прежде всего, победа «армейцев» над «Оренбургом» со счетом 5:1. Что ни удар – то гол. Но обольщаться ни в коем случае нельзя. Это дикое стечение обстоятельств. Можно вспомнить, как Акинфеев поймал отскочивший от штанги мяч. Это вообще парадокс. Так не бывает. Поэтому ЦСКА нельзя успокаиваться, что у него все хорошо. Два мяча «Оренбург» забил, один из которых не засчитали, и еще третий мог влететь от штанги. Так что надо делать работу над ошибками. Нельзя сказать, что оборона в порядке. «Локомотив» тоже много мячей забил в этом туре. У «Ростова» не было вариантов, чтобы по-другому сыграть с «Зенитом». Питерцы сейчас в порядке. Они бегут вперед, быстро проходят середину поля. Оборона приходит в порядок, и нет возможности прорваться к их воротам. «Динамо» выглядит неплохо, но слабые места у него есть.

- «Зенит» так и будет громить всех соперников?

- С ним будет очень сложно играть. Он набирает форму, уверенность. Там сильная полузащита и нападение. С обороной можно справиться, но атака очень агрессивная, верткая. Ребята хорошо владеют мячом, видят поле, вовремя отдают пас.

- Следующий матч у «Зенита» дома с «Динамо». Он будет показательным в том плане, сможет ли команда Лички конкурировать с питерцами? 

- Да. Эта встреча  будет как лакмусовая бумажка. Если динамовцы хотя бы вничью сыграют, тогда у «Зенита» могут быть проблемы.

- «Локомотив» разгромил «Ахмат». Как вам «железнодорожники» на старте сезона? Все думали, что после ухода лидеров команда скатится в середняки.

- Есть яркая молодежь, злая и с амбициями. Но останавливаться на этом нельзя, иначе все будет потеряно.

- Почему такие крупные счета в этом туре? «Химки» с «Рубином» тоже забили 5 мячей на двоих.

- Меня удивила победа «Химок». Предпосылок особо не было. Я не ожидал, что «Химки» забьют три мяча. 

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- «Краснодар» разочаровывает? Ни одной победы на старте сезона, только три ничьи.

- Конечно. У «быков» за три тура всего один мяч забит и один пропущен. В общем, они не пропускают и не забивают. Вроде бы ребята двигаются на поле, но у них ничего не получается.  Возможно, это отголосок прошлого сезона. Они морально убиты, что проиграли золотые медали.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Владимир Пономарёв

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