Деменко не верит в лёгкую победу «Спартака» над «Крыльями Советов»

Экс-футболист сборной России Максим Деменко высказался о предстоящем матче между «Спартаком» и «Крыльями Советов».

Эксперт признался, что сомневается в уверенной победе «Спартака». По его мнению, плохой старт «Крыльев Советов» еще ни о чем не говорит.

«Думаю, что в этом матче будет много забитых мячей, а победить может любой», — цитирует Деменко Vprognoze.

Встреча третьего тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Крыльями Советов» состоится сегодня, 5 августа. Начало поединка запланировано на 20:00 по московскому времени.

За всеми событиями матча можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.