В РФС прокомментировали претензии махачкалинского «Динамо» по судейству

В воскресенье в Российской премьер-лиге состоятся матч третьего тура между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН». Гости из Нижнего Новгорода добились победы со счётом 1:0, забив гол с пенальти в численном большинстве.

После игры представители «Динамо» серьёзно раскритиковали арбитра Яна Бобровского, который работал в поле. Комментарий по поводу претензий махачкалинцев дали в Российском футбольном союзе (РФС).

«Спорные эпизода матча будут изучены экспертно-судейской комиссией при президенте РФС, куда входят ведущие независимые международные эксперты Равшан Ирматов, Нестор Питана и Джюнейт Чакыр, а также руководитель департамента судейства и инспектирования Милорад Мажич», - ответ РФС приводит «Чемпионат».

Ранее с заявлением по поводу судейства матча выступил глава Дагестана Сергей Меликов. Он призвал РФС разобрать работу арбитра.