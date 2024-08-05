Булыкин назвал главные неожиданности третьего тура РПЛ

Футбольный эксперт Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о прошедших матчах третьего тура РПЛ.

- Какие результаты в этом туре были неожиданными?

- Назову те матчи, в которых команды забивали по пять мячей своим соперникам. То есть «Зенит», ЦСКА и «Локомотив». Их матчи оказались очень голевыми. Это порадовало и стало неожиданностью. Также удивил «Краснодар», который сломался.

- ЦСКА разгромил «Оренбург» 5:1, хотя до этого матча команда Деограсии не пропустила ни одного мяча. По делу такой разгром?

- На этот результат повлияло много факторов. ЦСКА два первых тура играл на выезде и дома захотел блеснуть. «Армейцы» реализовали много моментов.

- «Локомотив» разгромил «Ахмат». Как вам «железнодорожники» на старте сезона? Многие думали, что после ухода лидеров команда скатится в середняки.

- В «Локомотиве» хороший подбор игроков. И что самое важное - там растят молодых футболистов, доверяют им, и они радуют хорошей игрой. Мы это и наблюдаем. Это путь для развития многих российских команд. И если у «железнодорожников» сейчас все получается, значит, они все делают правильно.

- «Зенит» на старте сезона одержал уже третью разгромную победу. Питерцы так и будут громить всех соперников?

- Глушенков всех удивляет. Но насколько «Зенит» хватит, и как он будет играть с московскими командами, скоро увидим.

- С чем связываете сверхмотивацию Глушенкова?

- У него новая команда, новые цели. Самое главное в футболе – мотивация, потому что если она высока, футболист может стабильно показывать игру выше среднего. Сейчас у Максима это здорово получается, и ему надо держать эту планку. Но я думаю, что против сильных соперников у питерцев так хорошо получаться не будет. Они просто не смогут по стольку забивать. Жду встречи «Зенита» с московскими командами.

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- Долго ждать не придется, ведь уже в следующем туре питерцы примут «Динамо». Этот матч станет показательным?

- Конечно. Как раз в прошлом сезоне «бело-голубые» дважды обыграли «Зенит». Уверен, что питерцы хотят, чтобы таких неприятностей не происходило и сделают все возможное для победы. Это будет проверка. Хотя у «Динамо» нет половины футболистов. Защита еле справляется. Будет интересно посмотреть, сможет ли такое «Динамо» что-то сделать с питерцами, которые набрали приличный ход.

- В таблице эти команды соседствуют, не потеряв очки в первых двух турах. Рассматриваете команду Лички как главного конкурента «Зенита» или еще кто-то может подтянуться?

- Чемпионат длинный, и кто-то еще точно подтянется. «Зенит» подустанет, кто-то у него травмируется, и соперникам станет попроще. Интрига в РПЛ еще будет.

Елена Григорьевская