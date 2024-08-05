Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин назвал главные неожиданности третьего тура РПЛ эксклюзив

05 Августа 2024 • 14:56 Комментировать
Зенит
5:0
Ростов

Футбольный эксперт Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о прошедших матчах третьего тура РПЛ. 

- Какие результаты в этом туре были неожиданными?

- Назову те матчи, в которых команды забивали по пять мячей своим соперникам. То есть «Зенит», ЦСКА и «Локомотив». Их матчи оказались очень голевыми. Это порадовало и стало неожиданностью. Также удивил «Краснодар», который сломался. 

- ЦСКА разгромил «Оренбург» 5:1, хотя до этого матча команда Деограсии не пропустила ни одного мяча. По делу такой разгром?

- На этот результат повлияло много факторов. ЦСКА два первых тура играл на выезде и дома захотел блеснуть. «Армейцы» реализовали много моментов. 

- «Локомотив» разгромил «Ахмат». Как вам «железнодорожники» на старте сезона? Многие думали, что после ухода лидеров команда скатится в середняки.

- В «Локомотиве» хороший подбор игроков. И что самое важное - там растят молодых футболистов, доверяют им, и они радуют хорошей игрой. Мы это и наблюдаем. Это путь для развития многих российских команд. И если у «железнодорожников» сейчас все получается, значит, они все делают правильно.

- «Зенит» на старте сезона одержал уже третью разгромную победу. Питерцы так и будут громить всех соперников?

- Глушенков всех удивляет. Но насколько «Зенит» хватит, и как он будет играть с московскими командами, скоро увидим.

- С чем связываете сверхмотивацию Глушенкова?

- У него новая команда, новые цели. Самое главное в футболе – мотивация, потому что если она высока, футболист может стабильно показывать игру выше среднего. Сейчас у Максима это здорово получается, и ему надо держать эту планку. Но я  думаю, что против сильных соперников у питерцев так хорошо получаться не будет. Они  просто не смогут по стольку забивать. Жду встречи «Зенита» с московскими командами.

Реклама


- Долго ждать не придется, ведь уже в следующем туре питерцы примут «Динамо». Этот матч станет показательным?

- Конечно. Как раз в прошлом сезоне «бело-голубые» дважды обыграли «Зенит». Уверен, что питерцы хотят, чтобы таких неприятностей  не происходило и сделают все возможное для победы. Это будет проверка. Хотя у «Динамо» нет половины футболистов. Защита еле справляется. Будет интересно посмотреть, сможет ли такое «Динамо» что-то сделать с питерцами, которые набрали приличный ход. 

- В таблице эти команды соседствуют, не потеряв очки в первых двух турах. Рассматриваете команду Лички как главного конкурента «Зенита» или еще кто-то может подтянуться?

- Чемпионат длинный, и кто-то еще точно подтянется. «Зенит» подустанет, кто-то у него травмируется, и соперникам станет попроще. Интрига в РПЛ еще будет.

Елена Григорьевская

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Зенит Дмитрий Булыкин ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 05 Августа
14:56
Булыкин назвал главные неожиданности третьего тура РПЛ
10:00
Глушенков всех глушит, Тюкавин расчехляется, «Краснодар» уходит от аномалии
04 Августа
22:43
Клуб Лиги 1 следит за форвардом «Зенита»
22:07
Вахания: «0:5 — перебор для «Ростова» 1
21:16
Ринат Билялетдинов ответил, почему Глушенков не пригодился «Спартаку»
16:31
Изидор о победе 5:0: «Это был непростой матч»
12:00
Балахнин раскритиковал тактику «Ростова» в матче с «Зенитом»
11:34
Бывший тренер «Динамо» назвал лучшего игрока команды
02:30
​Кассьерра: «Рады, что выиграли крупно»
01:23
Караваев не считает лёгкой победу над «Ростовом»
03 Августа
20:56
Аршавин: «Глушенков играет как во дворе и не боится ошибиться»
20:35
Семак оценил игру Латышонка в «Зените»
20:19
Карпин: «0:5 с точки зрения нашей самооценки абсолютно ни о чем не говорит» 2
20:15
«Зенит» продлил серию матчей без пропущенных голов 2
20:09
Семак: «Никто не ожидал такого количества результативных действий от Глушенкова»
20:06
«Зенит» в четвёртый раз подряд разгромил соперника 1
20:01
Семак: «Использовали пространство, которое у нас было сегодня»
19:46
Глушенков назвал матч с «Ростовом» лучшим в карьере
19:36
Они растоптали команду Карпина: четыре лучших игрока матча «Зенит» – «Ростов» 3
19:32
Глушенков — лучший игрок матча «Зенит» - «Ростов»
19:26
Четвёртый подряд разгром от «Зенита»: хет-триком Глушенкова чемпион уничтожил «Ростова» Карпина 3
19:25
Генич одним словом отреагировал на хет-трик Глушенкова
19:12
Глушенков впервые в карьере оформил хет-трик
19:03
Балахнин оценил состав «Ростова»
19:03
Глушенков забил три мяча «Ростову», «Зенит» суммарно - пять
18:53
В «Зените» объяснили решение играть летом при закрытой крыше
18:46
Глушенков — первый в XXI веке, кому удалось забить в первых трёх матчах за «Зенит»
18:36
Только четыре игрока в XXI веке забивали 40 голов в РПЛ быстрее Кассьерры
18:15
Генич: «У «Зенита» убийственная реализация»
18:12
«Зенит» забил «Ростову» четвёртый гол всего за 17 минут
18:12
Глушенков продолжает забивать за «Зенит» - уже семь голов
18:07
«Зенит» забил «Ростову» три гола подряд и уже громит соперника
18:02
Глушенков упрочил перевес «Зенита» в матче с «Ростовом»
17:57
ВАР помог «Зениту» повести в матче с «Ростовом»
17:29
Карпин: «Крыши делаются для зимы, а если летом закрывать - бред сумасшедшего»
17:21
Агент Давинсона Санчеса отреагировал на информацию о возможном переходе в «Зенит»
17:01
Агент Дркушича: «Приоритет — поездка в Европу»
17:00
«Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 5
16:36
17-летний талант отказал «Зениту»
16:19
Семак и Карпин сделали выбор: Составы «Зенита» и «Ростова» на матч РПЛ
14:56
Балахнин назвал лучшего игрока «Ростова», который способен заиграть в топ-чемпионате
13:23
Вахания: «Возможно, сейчас настало время давать больше игрового времени молодым»
10:28
Боснийский вратарь «Ростова» заявил, что в России чувствует себя в безопасности больше, чем в Австрии
09:32
Дьяков: «Ростов» может зацепиться за очки в матче против «Зенита»
02:09
Зенит - Ростов: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02 Августа
22:29
Деменко назвал два клуба РПЛ, которые будут бороться за чемпионство
20:07
Александр Мостовой считает, что Карпину нечего противопоставлять «Зениту», так как играют футболисты
19:56
В «Зените» высказались о возможном продлении контракта с Бакаевым 1
19:48
Глушенков ответил, есть ли у него ориентиры среди футбольных звёзд
19:42
Логашов: «Ростов» проиграет «Зениту», ничего нового мы не увидим»
19:18
Шикунов допускает, что «Зенит» разгромит «Ростов» в третьем туре
18:07
Хомуха — о Бакаеве: «Решение «Зенита» абсолютно закономерно»
17:59
Тарханов назвал лучшие команды РПЛ на старте сезона
17:39
Ставка и прогноз на матч Зенит — Ростов РПЛ — 3 августа 2024
17:36
Давыдов: «Не верю в Карпина»
16:38
Канчельскис: «В России в футбол играют миллионы людей, а побеждает «Зенит» 1
14:31
Глушенков высказался о «магии» на поле
14:24
Чистяков назвал свою цель в «Зените»
14:15
Глушенков высказался о своей роли в «Зените»
12:50
Назначены судьи на матчи «Зенита» и «Спартака»
11:28
«Ростов» не остановит «Зенит»: прогноз экспертов
10:23
Вахания: «Потолок «Ростова» - это чемпионство»
01:40
Надёжная ставка и прогноз на матч Зенит — Ростов чемпионата России — 3 августа 2024
01 Августа
19:32
«Зенит» – «Ростов»: прогноз и ставки БК Pinnacle
16:51
Ставка и прогноз на точный счёт матча Зенит — Ростов РПЛ — 3 августа 2024
14:49
Семак: «У Андрея Мостового не пропал заряд» 1
14:33
Семак назвал двух игроков «Зенита», которые не сыграют с «Ростовом»
31 Июля
23:09
Балахнин ответил, какое место в РПЛ станет отличным результатом для «Ростова»
18:18
Орлов: «Ростов» — очень серьёзный соперник для «Зенита»
16:39
Стало известно, при каких обстоятельствах «Зенит» отпустит Клаудиньо
14:15
Вахания: «Важно победить в Санкт-Петербурге»
12:12
Бесплатная ставка и прогноз на матч Зенит – Ростов чемпионата России – 3 августа 2024
10:07
Защитник «Ростова» заявил, что цель клуба – остаться в РПЛ
30 Июля
20:45
В «Ростове» ответили, интересен ли Джикия клубу
16:49
Хомуха рассказал, почему «Зенит» мощно стартовал в новом сезоне
15:48
Петржела считает, что Семак мог бы тренировать «ПСЖ» 1
14:20
Эракович — о старте «Зенита»: «Именно так и хотели начать»
29 Июля
20:33
Голенков: «Буду доволен попаданием «Ростова» в топ 3»
19:53
«Зенит» ожидаемо выглядит убедительнее всех» — Смородская
18:49
Булыкин оценил шансы Глушенкова стать лучшим бомбардиром РПЛ
17:55
Белоус заявил, что Глушенкову далеко до уровня Аршавина
17:20
Орлов оценил трансферы «Зенита»
15:22
Ларин назвал сильнейшего россиянина РПЛ
14:31
«Зенит» – второй с конца по ударам в текущем сезоне РПЛ
28 Июля
22:31
Клаудиньо и Вендел не покинут «Зенит» — источник
19:15
Вендел продолжит карьеру в «Галатасарае»
27 Июля
22:46
Мор: «На данный момент конкурентов у «Зенита» нет»
21:48
Европейский клуб нацелился на защитника «Зенита»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Зиньковский высказался о возможном уходе из «Спартака» Гвардиола высказался о Лионеле Месси В «Реале» поражены Гюлером Нико Уильямс ответил на предложение «ПСЖ» Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» в матче с «Барселоной» «Спартак» решил продать нападающего Де Брёйне и ещё две звезды недовольны в «Манчестер Сити» «Барселона» решила, кто станет альтернативой Нико Уильямсу «Динамо» сделало заявление по Лещуку Ринат Билялетдинов ответил, почему Глушенков не пригодился «Спартаку»
«Барселона» бросит все силы на подписание одного игрока Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году Анчелотти назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» «Две жертвы Месси»: Фото Холанна и Левандовски стало обсуждаемым Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Флик заблокировал трансфер звёздного игрока в «Барселону» Где смотреть футбол в России в новом сезоне Два игрока не хотят уходить из «Барселоны» «Барселона» – «Реал»: интриги первого «эль класико» сезона
Спортивные новости
На Олимпиаде сменился лидер – какая страна теперь на первом месте Россия осталась без золота на Олимпиаде – Андреева и Шнайдер проиграли Новак Джокович впервые в своей карьере выиграл «золото» Олимпийских игр Умар Нурмагомедов единогласным решением судей победил Сэндхагена США угрожают Китаю: Ситуация на Олимпиаде Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
05.08.24 в 20:00
Спартак Москва Спартак Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.63 3.90 5.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Августа
14:56 · Россия. Премьер-лига
«Галатасарай» готов отпустить Кёна в «Спартак», но при одном условии слухи
14:41 · Россия. Премьер-лига
Дзагоев назвал лидера ЦСКА после Акинфеева
14:41 · Россия. Премьер-лига
Барко назвал свою главную цель в «Спартаке»
14:36 · Россия. Премьер-лига
Ещенко хочет тренировать в «Спартаке»
14:31 · Россия. Премьер-лига
В махачкалинском «Динамо» объяснили, почему не подпишут Дзюбу
14:31 · Россия. Премьер-лига
Барко: «Приятно, когда ты интересен тренеру с именем»
14:20 · Россия. Премьер-лига
Барко: «В Спартаке» мне помогли почувствовать себя как дома»
14:19 · Россия. Премьер-лига
Дзагоев вспомнил, за что однажды получил от Гинера
14:11 · Россия. Премьер-лига
Жиго готов вернуться в «Спартак»
14:04 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» перейдёт в «Крылья Советов» слухи
13:54 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» и ЦСКА следят за Глебовым слухи
13:52 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» потратил больше «Зенита» на летние трансферы – названы суммы
13:46 · Россия. Премьер-лига
Барко: «Месси — это уникальный игрок, таких в мире больше нет»
13:36 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев отреагировал на информацию о приезде Дзюбы
13:34 · Россия. Премьер-лига
Барко: «В Аргентине тяжело заслужить, чтобы твоё имя скандировали уже во втором матче»
13:28 · Россия. Премьер-лига
Дзагоев высказался о решении завершить карьеру
13:21 · Россия. Премьер-лига
Барко: «Мне привычна роль «десятки»
13:20 · Россия. Премьер-лига
Дзагоев выбрал трёх игроков РПЛ, которых купил бы в ЦСКА
13:14 · Россия. Премьер-лига
Барко — о дебюте: «Рад, что удалось порадовать команду и болельщиков»
13:13 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» предлагали подписать Мойзеса из ЦСКА
13:06 · Россия. Премьер-лига
Барко — о голе «Химкам»: Это один из самых красивых голов в моей коллекции
12:57 · Россия. Премьер-лига
Барко: Я брал трофеи во всех клубах и надеюсь продолжить традицию со «Спартаком»
12:44 · Россия. Премьер-лига
Титов дал прогноз на матч «Спартак» - «Крылья Советов»
12:40 · Россия. Премьер-лига
Дзюба не смог договориться с клубом РПЛ – известно название
12:35 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис уверен в победе «Спартака» над «Крыльями Советов»
Все новости
Рекомендуем