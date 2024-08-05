«Галатасарай» готов отпустить Кёна в «Спартак», но при одном условии

Крайний защитник «Галатасарая» Деррик Кён может перебраться в московский «Спартак».

Ранее уже сообщалось, что «красно-белые» проявляют интерес к 25-летнему футболисту.

Как утверждает Transfer Web, турецкий клуб требует у «Спартака» десять миллионов евро за Кёна. Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «красно-белые» предложили «Галатасараю» восемь миллионов евро за 25-летнего немца.

В прошлом сезоне Кён принял участие в 36 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и записал на свой счет восемь результативных передач.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость защитника в шесть миллионов евро.