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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глава Дагестана выступил с резким заявлением о судействе матча РПЛ

05 Августа 2024 • 14:51 Комментировать
Динамо Махачкала
0:1
Пари НН

Глава Дагестана Сергей Меликов выступил с заявлением после матча чемпионата России между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН» (0:1). По словам Меликова, динамовцы сыграли хорошо, и к футболистам вопросом нет, в отличие от судей.

Меликов отметил, что решения арбитра Яна Бобровского привели в недоумение не только болельщиков, но и футбольных экспертов.

«Несправедливое судейство ощущалось весь матч, а своего апогея достигло в концовке, когда в наши ворота был назначен пенальти. С каких пор лёгкий контакт и игра в мяч превратились в фол, а симуляция поощряется?» - вопрошает Меликов.

Меликов возмущён работой судьи и считает, что именно судья стал автором этого результата.

«Склонен согласиться с мнением нашего выдающегося футболиста Андрея Аршавина, заявившего, что «Бобровский просто принёс три очка «Пари НН». Ничто так не лишает веры в игру, как подобные действия судей!» - говорится в заявлении.

Сергей Меликов выразил надежду на то, что судейский комитет Российского футбольного союза разберёт работу Яна Бобровского, и что это разбирательство положительно повлияет на российский футбол.

Отметим, что махачкалинское «Динамо» впервые в истории выступает в топ-дивизионе российского футбола. В трёх стартовых турах Премьер-лиги команда смогла набрать два зачётных балла.

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