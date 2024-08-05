Дзагоев назвал лидера ЦСКА после Акинфеева

Бывший футболист ЦСКА Алан Дзагоев назвал второго лидера команды после Игоря Акинфеева. Стоит сказать, что вскоре после завершения игровой карьеры Дзагоев начал работать в московском клубе селекционером.

«Если не брать Акинфеева, лидер команды – Ваня Обляков. Он ведёт игру. Если взять последний сезон, в матчах, которые он пропускал, сразу что-то рушилось», - цитирует Дзагоева «Спорт-Экспресс».

В трёх стартовых турах нового чемпионата России ЦСКА набрал семь очков. Команда сыграла вничью с «Ростовом» (0:0), после чего разгромила «Пари НН» (3:0) и «Оренбург» (5:1).

Ближайший матч ЦСКА проведёт в субботу, 10 августа, - против «Краснодара» на выезде.