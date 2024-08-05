Барко назвал свою главную цель в «Спартаке»

Полузащитник столичного «Спартака» Эсекьель Барко ответил на вопрос о главной цели, которую он ставит перед собой.

— Чемпионство. Уверен, что не только я, а вся команда жаждет провести отличный сезон и победить, — приводит слова аргентинского футболиста официальный сайт «красно-белых».

После перехода в «Спартак» Барко принял участие уже в двух играх, в которых смог отличиться одним забитым мячом.

Уже сегодня, 5 августа, «Спартак» проведет домашний матч против «Крыльев Советов» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги. Не пропустите текстовую трансляцию, которая начнется в 20:00 по мск.