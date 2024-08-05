Ещенко хочет тренировать в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко ответил на вопрос, хотел ли бы он в будущем вернуться в московский клуб тренером.

«Естественно, да! Но сначала надо зарекомендовать себя, а дальше посмотрим», - цитирует Ещенко Metaratings.

Как футболист Ещенко провёл за «Спартак» 109 официальных матчей, в которых записал на свой счёт один гол и три результативных паса на партнёров. В составе «красно-белых» в 2017 году Ещенко становился чемпионом России. Тогда главным тренером команды был Массимо Каррера.

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