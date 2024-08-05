В махачкалинском «Динамо» объяснили, почему не подпишут Дзюбу

Нападающий Артём Дзюба числится в списке свободных агентов после истечения срока контракта с «Локомотивом». Появлялась информация о том, что Дзюба не смог договориться с махачкалинским «Динамо». Комментарий на этот счёт дал президент этого клуба – Гаджи Гаджиев.

«Дзюба хороший футболист, который соответствует требованиям практически любой команды РПЛ. Но, к сожалению, в Махачкалу он вряд ли перейдёт, потому что у нас нет таких возможностей», - цитирует Гаджиева Sport24.

Гаджиев добавил, что информация о приезде Дзюбы в Махачкалу является неправдивой.

Отметим, что во второй половине августа Артём Дзюба отметит свой 36-й день рождения.