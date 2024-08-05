Барко: «Приятно, когда ты интересен тренеру с именем»

Аргентинский полузащитник Эсекьель Барко рассказал, как отреагировал на интерес со стороны «Спартака».

Текущим летом 25-летний игрок перебрался в «Спартак» из «Ривер Плейт» и подписал трехлетний трудовой договор.

«Я был рад. Приятно, когда ты интересен тренеру с именем, когда спортивный директор клуба приезжает посмотреть на тебя в Аргентину», — заявил Барко пресс-службе «красно-белых».

В текущем сезоне футболист появился на поле в двух матчах и стал автором одного забитого гола.

По данным СМИ, покупка Барко обошлась «Спартаку» в 14 миллионов евро. Хавбек подписал контракт с «красно-белыми» на три сезона.