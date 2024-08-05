Барко: «В Спартаке» мне помогли почувствовать себя как дома»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко поделился комментарием о своей адаптации в клубе.

«Меня очень хорошо встретили в клубе. Это важно, потому что всегда не очень просто приходить в новую команду. Мне помогли почувствовать себя как дома», — цитирует Барко пресс-служба московского клуба.

Хавбек добавил, что у него хорошие отношения с Хесусом Мединой и другими игроками «Спартака».

В составе «красно-белых» 25-летний Барко появился на поле в двух матчах и отметился одним голом.

Ближайший матч «Спартака» пройдет 5 августа. В этот день команда Деяна Станковича сыграет с «Крыльями Советов».