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Дзагоев вспомнил, за что однажды получил от Гинера

05 Августа 2024 • 14:19 Комментировать

Бывший игрок ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о своих отношениях с президентом московского клуба Евгением Гинером. По словам Дзагоева, они тепло расстались, когда футболист решил завершить карьеру. При этом расставание получилось недолгим, ведь сейчас Алан работает в стане «армейцев» селекционером.

«Мы не так много встречались. Но какие-то вещи, конечно, запомнились. Бывало, что я и получал от него – например, когда эмоционально отреагировал на решение Слуцкого меня заменить. Но тогда ситуация того требовала, это нормально», - цитирует Дзагоева «Спорт-Экспресс».

Дзагоев добавил, что Гинер также давал ему советы, в том числе по ведению бизнеса.

Отметим, что ЦСКА в трёх стартовых турах Российской премьер-лиги смог набрать семь зачётных баллов.

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ЦСКА Москва Евгений Гинер Алан Дзагоев ещё теги
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