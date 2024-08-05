Жиго готов вернуться в «Спартак»

Мохамед Беншенафи, агент защитника «Марселя» Самуэля Жиго, ответил на вопрос о будущем своего подопечного.

Агент заявил, что Жиго намерен покинуть «Марсель» в летнее трансферное окно.

«Самуэль любит «Спартак» и его болельщиков. Если бы представители «Спартака» позвонили бы мне, я бы с удовольствием поговорил с ними насчет его возвращения», — приводит слова агента Metaratings.

Напомним, Жиго защищал цвета «Спартака» с 2018 по 2022 год. За это время он принял участие в 110 матчах во всех турнирах, забил десять мячей и записал в свой актив пять результативных передач.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Жиго составляет девять миллионов евро.