Игрок «Спартака» перейдёт в «Крылья Советов»

Вингер московского «Спартака» Игорь Дмитриев в ближайшее время перейдёт в «Крылья Советов».

По сведениям «Спорт-Экспресса», стороны находятся на финальной стадии переговоров по аренде 20-летнего футболиста. Официальное объявление ожидается в ближайшие дни.

Текущим летом «Спартак» выложил «Уралу» за Дмитриева полтора миллиона евро. Вингер подписал трудовой договор с «красно-белыми» до 2028 года.

Сегодня, 5 августа, «Спартак» примет «Крылья Советов» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги. Старт поединка запланирован на 20:00 по мск. За всеми событиями игры можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.