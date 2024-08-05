«Спартак» и ЦСКА следят за Глебовым

Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов может сменить клубную прописку.

Как стало известно порталу «РБ Спорт», в услугах 24-летнего хавбека заинтересованы «Спартак» и ЦСКА. При этом сообщается, что трансфер может произойти не раньше зимы, так как «Ростов» не намерен отпускать своих лидеров в разгар сезона.

По данным источника, Глебов может покинуть «Ростов» зимой, только если стороны заранее договорятся о трансфере, тогда у дончан будет возможность подыскать замену. Однако сделка может быть закрыта и летом, но в таком случае предложение по Глебову должно быть очень щедрым, подытожил источник.

В текущем сезоне футболист принял участие в четырех матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.