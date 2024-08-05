«Спартак» потратил больше «Зенита» на летние трансферы – названы суммы

Футбольные клубы обычно не распространяются о финансовых условиях трансферов, но специалистам авторитетного портала Transfermarkt часто удаётся узнать информацию о ценниках игроков. Если обратиться к данным этого портала, то «Спартак» сейчас занимает первое место по тратам на трансферы среди клубов Российской премьер-лиги. «Красно-белые» потратили 23,5 миллионов евро.

На втором месте располагается «Зенит», который становился чемпионом в каждом из шести предыдущих сезонов. Питерцы потратили на подписания 16,86 миллиона евро.

Стоит сказать, что летнее трансферное окно в России будет открыто ещё больше месяца.