Барко: «Месси — это уникальный игрок, таких в мире больше нет»

Аргентинский полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко высказался о нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси.

«Месси — это уникальный игрок, таких в мире больше нет. Подобных качеств нет больше ни у кого. Но вообще у всех есть и сильные стороны, и недостатки», — приводит слова Барко официальный сайт столичного клуба.

Напомним, Барко присоединился к «Спартаку» текущим летом, перебравшись из «Ривер Плейт».

В составе «красно-белых» 25-летний хавбек появился на поле в двух матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

5 августа «Спартак» примет «Крылья Советов» в рамках третьего тура РПЛ. Начало поединка запланировано на 20:00 по мск. Текстовая трансляция игры пройдет на портале LiveResult.