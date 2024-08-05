«Зенит» принял окончательные решения по Венделу, Клаудиньо и Иличу

В «Зените» приняли ряд важных кадровых решений. Так, питерский клуб решил отказаться от продаж Вендела и Клаудиньо. Кроме того, чемпионы России последних лет больше не собираются покупать у «Торино» Ивана Илича.

«В настоящее время переговоры по трансферам практически свёрнуты. Алексея Миллера, чьё мнение в вопросах трансферной политики «Зенита» всегда определяющее, сильно впечатлил старт нового сезона. Команда забивает в среднем по четыре гола», - комментарий источника приводит «РИА Новости».

Напомним, что в трёх стартовых турах Премьер-лиги «Зенит» крупно побеждал и ни разу не пропустил – 4:0, 4:0, 5:0. Ближайший матч команда Сергея Семака проведёт в субботу, 10 августа, - против «Динамо» на своём поле.

Добавим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов.