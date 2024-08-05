Гаджиев отреагировал на информацию о приезде Дзюбы

Гаджи Гаджиев, который занимает пост президента в махачкалинском «Динамо», дал комментарий по поводу информации об Артёме Дзюбе. Сообщалось, что 35-летний форвард приезжал на переговоры, но стороны не договорились.

«Не было такого (смеётся). Артём Дзюба – классный игрок. Конечно, было бы неплохо, если бы он прилетел. Но этого не было», - цитирует Гаджиева «Чемпионат».

В то же время Гаджиев отметил, что махачкалинское «Динамо» не сможет потянуть контракт с Дзюбой в финансовом плане.

Артём Дзюба, который через несколько недель отпразднует 36-летие, стал свободным агентом после ухода из «Локомотива» этим летом.