Барко: «В Аргентине тяжело заслужить, чтобы твоё имя скандировали уже во втором матче»

Хавбек московского «Спартака» Эсекьель Барко поделился эмоциями об атмосфере на домашнем стадионе «красно-белых».

Барко признался, что был приятно удивлен, ведь болельщиков было слышно на протяжении всего матча — это мотивирует команду.

Кроме того, футболист заявил, что ему было приятно, когда фанаты скандировали его фамилию в дерби с «Динамо».

«В Аргентине очень тяжело заслужить, чтобы твое имя звучало так уже во втором матче. Такая поддержка впечатляет. Надеюсь и дальше забивать голы, чтобы оправдать такое доверие», — цитирует Барко пресс-служба «красно-белых».

За трансфер аргентинца «Спартак» выложил «Ривер Плейт» 14 миллионов евро.