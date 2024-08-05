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Барко: «В Аргентине тяжело заслужить, чтобы твоё имя скандировали уже во втором матче»

05 Августа 2024 • 13:34 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
1 1.53 X 4.50 2 6.10
Через 4 ч. 50 мин.

Хавбек московского «Спартака» Эсекьель Барко поделился эмоциями об атмосфере на домашнем стадионе «красно-белых».

Барко признался, что был приятно удивлен, ведь болельщиков было слышно на протяжении всего матча — это мотивирует команду.

Кроме того, футболист заявил, что ему было приятно, когда фанаты скандировали его фамилию в дерби с «Динамо».

«В Аргентине очень тяжело заслужить, чтобы твое имя звучало так уже во втором матче. Такая поддержка впечатляет. Надеюсь и дальше забивать голы, чтобы оправдать такое доверие», — цитирует Барко пресс-служба «красно-белых».

За трансфер аргентинца «Спартак» выложил «Ривер Плейт» 14 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Эсекьель Барко

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