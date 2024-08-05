Дзагоев высказался о решении завершить карьеру

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев высказался о своём решении завершить карьеру. Как известно, футболист повесил бутсы на гвоздь уже в 33 года.

«Судя по тому, как карьера складывалась – не жалею о своем решении. Было столько травм, что уже невозможно... Я бы ещё с радостью поиграл, но здоровье не позволяет», - цитирует Дзагоева «Спорт-Экспресс».

Дзагоев отметил, что после завершения карьеры у него не было такого, чтобы ему не хватало матчей или тренировок. По словам экс-игрока ЦСКА, он быстро перестроился.

Как известно, в настоящий момент Алан Дзагоев работает в ЦСКА селекционером.