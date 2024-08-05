Барко: «Мне привычна роль «десятки»

Новичок «Спартака» Эсекьель Барко отреагировал на слова главного тренера команды Деяна Станковича.

Ранее специалист заявил, что не видит аргентинца на позиции вингера.

«Роль «десятки» для меня тоже привычна. Играл так в «Ривер Плейт». Мне нравится: у меня много контактов с мячом, удобно видеть поле и создавать опасные моменты для команды», — заявил Барко пресс-службе «красно-белых».

В составе «Спартака» 25-летний футболист появился на поле в двух матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Контракт Барко с российским грандом рассчитан до 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в девять миллионов евро.