Дзагоев выбрал трёх игроков РПЛ, которых купил бы в ЦСКА

Известный в прошлом футболист Алан Дзагоев назвал троих футболистов Российской премьер-лиги, которых хотел бы подписать в ЦСКА. В настоящий момент Дзагоев работает в московском клубе селекционером.

Дзагоев выбрал Вендела и Педро из «Зенита», а также Джона Кордобу из «Краснодара». Давая комментарий, селекционер ЦСКА выделил технические качества Педро.

«Блин, машина, конечно! Обыграть один в один для него вообще не проблема. Так он может пройти и двоих, и троих. Крутит, вертит, что хочет, то и делает», - цитирует Дзагоева «Спорт-Экспресс».

ЦСКА в трёх стартовых турах Российской премьер-лиги смог набрать семь очков.