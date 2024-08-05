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Барко — о дебюте: «Рад, что удалось порадовать команду и болельщиков»

05 Августа 2024 • 13:14 Комментировать
Химки
1:3
Спартак Москва

Аргентинский полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко высказался о своём дебюте за «красно-белых».

Напомним, уже в первом матче за «Спартак» 25-летний хавбек смог отличиться забитым голом.

«Теперь от меня будут постоянно ждать чудес? Ничего страшного (смеется). Я очень доволен, что все сложилось именно так. Рад, что удалось порадовать команду и болельщиков. Отблагодарить тренера за доверие», — приводит слова Барко пресс-служба «красно-белых».

На счету полузащитника уже два выхода на поле в футболке «Спартака» и один забитый мяч.

5 августа команда Деяна Станковича встретится с самарскими «Крыльями Советов». Начало поединка запланировано на 20:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию встречи.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Эсекьель Барко

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