Барко — о дебюте: «Рад, что удалось порадовать команду и болельщиков»

Аргентинский полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко высказался о своём дебюте за «красно-белых».

Напомним, уже в первом матче за «Спартак» 25-летний хавбек смог отличиться забитым голом.

«Теперь от меня будут постоянно ждать чудес? Ничего страшного (смеется). Я очень доволен, что все сложилось именно так. Рад, что удалось порадовать команду и болельщиков. Отблагодарить тренера за доверие», — приводит слова Барко пресс-служба «красно-белых».

На счету полузащитника уже два выхода на поле в футболке «Спартака» и один забитый мяч.

5 августа команда Деяна Станковича встретится с самарскими «Крыльями Советов». Начало поединка запланировано на 20:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию встречи.