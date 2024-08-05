«Динамо» предлагали подписать Мойзеса из ЦСКА

Во второй половине июня агенты предлагали «Динамо» подписать защитника ЦСКА Мойзеса. Соответствующей информацией делится телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Впрочем, сделке между московскими клубами было не суждено состояться. ЦСКА не был готов обсуждать трансфер Мойзеса во время знакомства тренера Марко Николича с командой, к тому же «армейцы» оценивают бразильского игрока как минимум в 6 миллионов евро. Динамовцы столько платить за Мойзеса не собирались.

Мойзесу 29 лет, за ЦСКА защитник провёл 74 официальных матча, в которых забил два гола и отдал три голевых паса на партнёров.