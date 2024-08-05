Барко — о голе «Химкам»: Это один из самых красивых голов в моей коллекции

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко поделился комментарием о своём голе в ворота «Химок».

Напомним, Барко дебютировал за «красно-белых» в матче второго тура чемпионата России с «Химками» (3:1) и забил прямым ударом со штрафного.

«Таких голов у меня в коллекции немного. Так что да, он один из самых красивых. И особенно ценный, потому что это был дебютный матч, а мы в итоге выиграли», — приводит слова Барко пресс-служба «красно-белых».

Трудовой договор аргентинца со «Спартаком» рассчитан до середины 2027 года.

Сегодня, 5 августа, подопечные Деяна Станковича сыграют с «Крыльями Советов». Начало матча третьего тура РПЛ запланировано на 20:00 по мск.