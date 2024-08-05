Барко: Я брал трофеи во всех клубах и надеюсь продолжить традицию со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко заявил, что хочет выиграть трофей в столичном клубе.

«Здорово, что получилось брать титулы со всеми клубами. Это классно. Надеюсь, что удастся продолжить традицию со «Спартаком», — приводит слова Барко официальный сайт «красно-белых».

Футболист отметил, что будет отдавать все силы на поле, ведь «Спартак» является самым большим клубом России и этому нужно соответствовать.

Напомним, Барко присоединился к «Спартаку» текущим летом. Покупка 25-летнего аргентинца обошлась «красно-белым» в 14 миллионов евро.

Контракт хавбека со «Спартаком» рассчитан на три сезона.