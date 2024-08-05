Титов дал прогноз на матч «Спартак» - «Крылья Советов»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался о предстоящем матче «красно-белых» с «Крыльями Советов».

По мнению специалиста, сейчас «Спартак» поймал кураж, поэтому не намерен отступать, ведь нужно догонять «Зенит» и «Динамо».

«Здесь будет сильнейший состав с первых минут. Барко, от которого многого ждут, появится сразу. Так что жду победы спартаковцев с форой (-1)», — приводит слова Титова «Рейтинг Букмекеров».

Матч третьего тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Крыльями Советов» пройдет в понедельник, 5 августа. Старт поединка запланирован на 20:00 по мск. За всеми событиями встречи можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.