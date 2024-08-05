Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба не смог договориться с клубом РПЛ – известно название

05 Августа 2024 • 12:40 Комментировать

Нападающий Артём Дзюба не имеет клубной прописки после того, как срок его контракта с «Локомотивом» истёк по завершению сезона 2023/2024. Как сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт Клипина», недавно Дзюба вернулся из Махачкалы, где провёл переговоры с местным «Динамо». Достичь соглашения не удалось, поскольку требования футболиста по зарплате остаются очень высокими.

Отметим, что через несколько недель Артём Дзюба отметит свой 36-й день рождения. В своей карьере форвард поиграл за ряд клубов, в частности за «Спартак» и «Зенит».

Добавим, что махачкалинское «Динамо» в трёх стартовых турах Российской премьер-лиги смогло набрать два очка.  

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Динамо Махачкала трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Зиньковский высказался о возможном уходе из «Спартака» Гвардиола высказался о Лионеле Месси В «Реале» поражены Гюлером Нико Уильямс ответил на предложение «ПСЖ» Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» в матче с «Барселоной» Де Брёйне и ещё две звезды недовольны в «Манчестер Сити» «Спартак» решил продать нападающего «Барселона» решила, кто станет альтернативой Нико Уильямсу «Динамо» сделало заявление по Лещуку Ринат Билялетдинов ответил, почему Глушенков не пригодился «Спартаку»
«Барселона» бросит все силы на подписание одного игрока Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году «Две жертвы Месси»: Фото Холанна и Левандовски стало обсуждаемым Анчелотти назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» В УЕФА сообщили решение по России Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 «Астон Вилла» близка к согласованию контракта с Фелишем Ударный старт в Кубке России: «Спартак» разгромил «Динамо» в старейшем московском дерби Названы самые дорогие футболисты в топ-лигах мира
Спортивные новости
На Олимпиаде сменился лидер – какая страна теперь на первом месте Россия осталась без золота на Олимпиаде – Андреева и Шнайдер проиграли Новак Джокович впервые в своей карьере выиграл «золото» Олимпийских игр Умар Нурмагомедов единогласным решением судей победил Сэндхагена США угрожают Китаю: Ситуация на Олимпиаде Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
05.08.24 в 20:00
Спартак Москва Спартак Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.63 3.90 5.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Августа
13:06 · Россия. Премьер-лига
Барко — о голе «Химкам»: Это один из самых красивых голов в моей коллекции
12:57 · Россия. Премьер-лига
Барко: Я брал трофеи во всех клубах и надеюсь продолжить традицию со «Спартаком»
12:44 · Россия. Премьер-лига
Титов дал прогноз на матч «Спартак» - «Крылья Советов»
12:40 · Россия. Премьер-лига
Дзюба не смог договориться с клубом РПЛ – известно название
12:35 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис уверен в победе «Спартака» над «Крыльями Советов»
12:26 · Россия. Премьер-лига
Камоцци сравнил составы «Спартака» и «Зенита»
12:20 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «Зенит» ни за какие деньги не продаст Глушенкова»
12:10 · Россия. Премьер-лига
Амарал сомневается в трансфере Абены в «Спартак» слухи
12:01 · Россия. Премьер-лига
Ещенко: Соболев спартаковец, ему не надо идти в «Зенит»
11:46 · Россия. Премьер-лига
Мор – о «Спартаке»: «Команда поверила в Станковича»
10:00 · Россия. Премьер-лига
Генич оценил состояние «Спартака» перед матчем с «Крыльями Советов»
09:59 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал точный результат матча «Спартак» - «Крылья Советов»
02:47 · Россия. Премьер-лига
​Нагорных: «Важная победа в День железнодорожника»
02:04 · Россия. Премьер-лига
​Гаджиев: «Судейство было предвзятым, я не сомневаюсь»
04 Августа
23:52 · Россия. Премьер-лига
Газизов заявил, что махачкалинское «Динамо» было «убито» в матче с «Пари НН»
23:45 · Россия. Премьер-лига
Аршавин предположил, когда «Зенит» потеряет первые очки в сезоне
23:19 · Россия. Премьер-лига
Илич: «Наша худшая игра из четырёх в начале сезона»
23:13 · Россия. Премьер-лига
Биджиев: «Абсолютно не согласны с решениями ВАР»
23:06 · Россия. Премьер-лига
Зе Турбо: «В первых матчах мы потеряли уверенность в себе, но готовились и работали»
23:00 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Самое главное - сегодня очень большой день для клуба, День железнодорожника»
22:55 · Россия. Премьер-лига
Адиев: «Есть пару дней, чтобы понять, какие надо делать дальнейшие шаги»
22:53 · Россия. Премьер-лига
Ещё один форвард может покинуть ЦСКА
22:50 · Россия. Премьер-лига
Батраков: «Получился хороший матч, забили три мяча в первом тайме и довели игру до победы»
22:46 · Россия. Премьер-лига
19-летний Батраков оформил три ассиста в матче с «Ахматом»
22:43 · Россия. Премьер-лига
Клуб Лиги 1 следит за форвардом «Зенита»
Все новости
Рекомендуем