Дзюба не смог договориться с клубом РПЛ – известно название

Нападающий Артём Дзюба не имеет клубной прописки после того, как срок его контракта с «Локомотивом» истёк по завершению сезона 2023/2024. Как сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт Клипина», недавно Дзюба вернулся из Махачкалы, где провёл переговоры с местным «Динамо». Достичь соглашения не удалось, поскольку требования футболиста по зарплате остаются очень высокими.

Отметим, что через несколько недель Артём Дзюба отметит свой 36-й день рождения. В своей карьере форвард поиграл за ряд клубов, в частности за «Спартак» и «Зенит».

Добавим, что махачкалинское «Динамо» в трёх стартовых турах Российской премьер-лиги смогло набрать два очка.