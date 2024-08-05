Канчельскис уверен в победе «Спартака» над «Крыльями Советов»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о предстоящем матче между «Спартаком» и «Крыльями Советов».

По мнению эксперта, «Спартак» является очевидным фаворитом поединка, и, возможно, счет будет крупным.

— Самара расклеилась и так плохо никогда не начинала. А тут матч со «Спартаком», который неплохо выглядит, еще и в Москве, — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

Матч третьего тура чемпионата России «Спартак» - «Крылья Советов» пройдет сегодня, 5 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

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