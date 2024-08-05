Камоцци сравнил составы «Спартака» и «Зенита»

Итальянский менеджер Франко Камоцци высказался о текущем составе московского «Спартака».

«Можно ли назвать слабым состав «красно-белых» для борьбы за чемпионство? Слабым назвать нельзя, но «Зениту» уступает», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав три очка.

Сегодня, 5 августа, подопечные Деяна Станковича примут «Крылья Советов» в рамках третьего тура РПЛ. Начало поединка запланировано на 20:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.