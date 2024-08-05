Аршавин: «Зенит» ни за какие деньги не продаст Глушенкова»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о возможном уходе нападающего Максима Глушенкова из санкт-петербургского клуба.

«Сколько сейчас стоит Глушенков? Как говорят агенты, сколько заплатят, столько и стоит. Но его сейчас ни за какие деньги не продадут из «Зенита». Даже за 30? За 30 пока никто не предлагал», — приводит слова Аршавина портал «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний Глушенков появился на поле в пяти матчах с учетом всех турниров, забил восемь голов и стал автором одного ассиста.

Действующий трудовой договор Глушенкова с «Зенитом» рассчитан до 2028 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 11 миллионов евро.