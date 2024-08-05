Переход защитника «Ференцвароша» Минти Абены в «Спартак» может сорваться.

По информации Metaratings, спортивный директор «красно-белых» Томаш Амарал не горит желанием приглашать 29-летнего Абену. Сообщается, что специалист склоняется к другим вариантам усиления обороны, несмотря на желание Деяна Станковича подписать игрока «Ференцвароша».

При этом источник отмечает, что вероятность трансфера высокая. Покупка Абены обойдется «Спартаку» в 1,2-1,5 млн евро, подытожил источник.

В прошлом сезоне защитник появился на поле в 17 матчах чемпионата Венгрии, отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет одну голевую передачу.