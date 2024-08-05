Ещенко: Соболев спартаковец, ему не надо идти в «Зенит»

Бывший тренер «Спартака» Андрей Ещенко высказался о возможном переходе форварда «красно-белых» Александра Соболева в «Зенит».

«Мое мнение – Соболеву не надо идти в «Зенит». Из-за высокой конкуренции? Просто из-за отношения. Соболев доказал, что он спартаковец», — приводит слова Ещенко Metaratings.

Экс-игрок признался, что не понимает выбранный вектор руководством «Спартака», которое уже избавилось от Джикии, а теперь может потерять и Соболева.

Напомним, ранее спортивный директор «красно-белых» Томаш Амарал рассказал, что Соболев был отстранен от тренировок с основной командой.