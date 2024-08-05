Мор – о «Спартаке»: «Команда поверила в Станковича»

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал результаты команды в стартовом отрезке сезона. Напомним, в первых двух турах Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 3 очка, проиграв «Оренбургу» и обыграв «Химки».

«Спартак» сейчас находится в хорошей форме. Команда поверила в Деяна Станковича, а потенциал у коллектива достаточно большой», – приводит слова Мора «Рейтинг Букмекеров».

Напомним, Станкович сменил на посту тренера «Спартака» Владимира Слишковича, который в конце прошлого сезона был временным наставником «красно-белых» после увольнения Гильермо Абаскаля.